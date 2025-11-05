Bedrijvengids
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom Software Engineer Salarissen in Hungary

Software Engineer vergoeding in Hungary bij Deutsche Telekom varieert van HUF 12.91M per year voor Software Engineer tot HUF 19.6M per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Hungary bedraagt in totaal HUF 12.41M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Deutsche Telekom's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Junior Software Engineer
(Instapniveau)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.91M
HUF 12.38M
HUF 0
HUF 521K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Wat zijn de carrièreniveaus bij Deutsche Telekom?

Backend Software Engineer

Backend Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Deutsche Telekom in Hungary ligt op een jaarlijkse totale beloning van HUF 22,534,265. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Deutsche Telekom voor de Software Engineer functie in Hungary is HUF 12,796,125.

