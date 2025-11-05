Software Engineer vergoeding in Greece bij Deutsche Telekom varieert van €35.6K per year voor Software Engineer tot €26.2K per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greece bedraagt in totaal €29.2K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Deutsche Telekom's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
Geen salarissen gevonden
