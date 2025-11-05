Bedrijvengids
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom Software Engineer Salarissen in Germany

Software Engineer vergoeding in Germany bij Deutsche Telekom varieert van €41.1K per year voor Junior Software Engineer tot €131K per year voor Principal Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Germany bedraagt in totaal €66.5K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Deutsche Telekom's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Junior Software Engineer
(Instapniveau)
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Deutsche Telekom in Germany ligt op een jaarlijkse totale beloning van €130,965. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Deutsche Telekom voor de Software Engineer functie in Germany is €66,503.

