Descript
Descript UX Researcher Salarissen

De gemiddelde UX Researcher totale vergoeding in United States bij Descript varieert van $167K tot $233K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Descript's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/5/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$180K - $210K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$167K$180K$210K$233K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een UX Researcher bij Descript in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $233,240. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Descript voor de UX Researcher functie in United States is $166,600.

