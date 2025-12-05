Bedrijvengids
Descript Data Scientist Salarissen

De gemiddelde Data Scientist totale vergoeding in Canada bij Descript varieert van CA$102K tot CA$142K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Descript's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/5/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$80.1K - $97K
Canada
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$73.8K$80.1K$97K$103K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Descript?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij Descript in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$142,490. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Descript voor de Data Scientist functie in Canada is CA$101,954.

