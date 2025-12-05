Bedrijvengids
Depop People Operations Salarissen

De gemiddelde People Operations totale vergoeding bij Depop varieert van £71.7K tot £100K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Depop's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/5/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$105K - $127K
United Kingdom
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$96.5K$105K$127K$135K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een People Operations bij Depop ligt op een jaarlijkse totale beloning van £100,240. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Depop voor de People Operations functie is £71,723.

