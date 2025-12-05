Bedrijvengids
De gemiddelde Informatietechnoloog (IT) totale vergoeding bij Department of Homeland Security varieert van $115K tot $168K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Department of Homeland Security's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/5/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$132K - $151K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$115K$132K$151K$168K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Department of Homeland Security?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Informatietechnoloog (IT) bij Department of Homeland Security ligt op een jaarlijkse totale beloning van $167,560. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Department of Homeland Security voor de Informatietechnoloog (IT) functie is $115,020.

Andere Bronnen

