Dentsu
Dentsu Solution Architect Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Dentsu's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/5/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$112K - $136K
Germany
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$104K$112K$136K$145K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Wat zijn de carrièreniveaus bij Dentsu?

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Solution Architect bij Dentsu in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van €125,419. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Dentsu voor de Solution Architect functie in United States is €89,740.

