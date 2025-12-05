Bedrijvengids
Dentsu
Dentsu Project Manager Salarissen

De gemiddelde Project Manager totale vergoeding in United States bij Dentsu varieert van $89.2K tot $125K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Dentsu's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/5/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$96.8K - $117K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$89.2K$96.8K$117K$125K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Wat zijn de carrièreniveaus bij Dentsu?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Project Manager bij Dentsu in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $124,700. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Dentsu voor de Project Manager functie in United States is $89,225.

