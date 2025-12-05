Marketing vergoeding in United States bij Dentsu varieert van ARS 98.73M per year voor L2 tot ARS 169.88M per year voor L5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal ARS 118.47M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Dentsu's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/5/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$75K
$75K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
