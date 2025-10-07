Bedrijvengids
Deloitte
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Full-Stack Software Engineer

  • Greater Dallas Area

Deloitte Full-Stack Software Engineer Salarissen in Greater Dallas Area

Full-Stack Software Engineer vergoeding in Greater Dallas Area bij Deloitte varieert van $107K per year voor L2 tot $128K per year voor L3. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Dallas Area bedraagt in totaal $106K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Deloitte's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025

Gemiddelde Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L1
Analyst(Instapniveau)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Consultant
$107K
$105K
$0
$1.7K
L3
Senior Consultant
$128K
$120K
$0
$7.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Bekijk 2 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Deloitte zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij Deloitte in Greater Dallas Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $145,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Deloitte voor de Full-Stack Software Engineer functie in Greater Dallas Area is $110,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Deloitte

Gerelateerde Bedrijven

  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Ernst and Young
  • Kimley Horn
  • LEK
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen