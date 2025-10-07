Backend Software Engineer vergoeding in India bij Deloitte varieert van ₹853K per year voor L1 tot ₹1.47M per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹1.81M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Deloitte's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L1
₹853K
₹825K
₹0
₹27.6K
L2
₹1.73M
₹1.66M
₹0
₹71.3K
L3
₹2.5M
₹2.4M
₹0
₹99.1K
L4
₹1.47M
₹1.44M
₹0
₹30K
Bij Deloitte zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)