Backend Software Engineer vergoeding in Greater Bengaluru bij Deloitte varieert van ₹953K per year voor L1 tot ₹1.53M per year voor L3. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Bengaluru bedraagt in totaal ₹1.4M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Deloitte's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L1
₹952K
₹929K
₹0
₹23.6K
L2
₹1.81M
₹1.71M
₹0
₹91.7K
L3
₹1.53M
₹1.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Deloitte zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)