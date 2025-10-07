Backend Software Engineer vergoeding in United States bij Deloitte varieert van $87.9K per year voor L1 tot $174K per year voor L5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $118K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Deloitte's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L1
$87.9K
$85.8K
$1K
$1.1K
L2
$111K
$105K
$0
$5.2K
L3
$138K
$131K
$0
$6.5K
L4
$133K
$120K
$2.8K
$10.8K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Deloitte zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)