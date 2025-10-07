Bedrijvengids
Deloitte Health Informatics Salarissen in United States

Health Informatics vergoeding in United States bij Deloitte varieert van $143K per year voor L3 tot $219K per year voor L5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $150K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Deloitte's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025

Gemiddelde Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L1
Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Consultant
$143K
$139K
$0
$3.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus




Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Deloitte zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Health Informatics bij Deloitte in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $295,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Deloitte voor de Health Informatics functie in United States is $150,000.

Andere Bronnen