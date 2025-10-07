Bedrijvengids
Deloitte
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Accountant

  • Auditor

  • India

Deloitte Auditor Salarissen in India

Auditor vergoeding in India bij Deloitte varieert van ₹1.01M per year voor L1 tot ₹2.93M per year voor L3. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Deloitte's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025

Gemiddelde Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L1
₹1.01M
₹938K
₹0
₹75.2K
L2
₹1.53M
₹1.34M
₹0
₹190K
L3
₹2.93M
₹2.53M
₹0
₹403K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bekijk 2 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

₹13.98M

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van ₹2.62M+ (soms ₹26.22M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Deloitte zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Accountant aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Auditor bij Deloitte in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹4,531,880. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Deloitte voor de Auditor functie in India is ₹1,387,485.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Deloitte

Gerelateerde Bedrijven

  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Ernst and Young
  • Kimley Horn
  • LEK
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen