Software Engineering Manager vergoeding in United States bij Dell Technologies varieert van $191K per year voor M8 tot $275K per year voor E1. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $360K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Dell Technologies's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/6/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
M7
$ --
$ --
$ --
$ --
M8
$191K
$166K
$10.9K
$14.6K
M9
$236K
$187K
$22K
$26.9K
M10
$339K
$229K
$59.3K
$49.8K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.3%
JR 3
Bij Dell Technologies zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)
