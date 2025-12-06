Software Engineer vergoeding in United States bij Dell Technologies varieert van $114K per year voor L5 tot $360K per year voor L11. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $155K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Dell Technologies's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/6/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer I
$114K
$110K
$990
$3.2K
Software Engineer II
$135K
$129K
$2.3K
$4K
Senior Engineer
$161K
$152K
$3.7K
$5.9K
Principal Engineer
$193K
$178K
$3.7K
$10.4K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.3%
JR 3
Bij Dell Technologies zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)
