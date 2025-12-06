Sales vergoeding in United States bij Dell Technologies varieert van $106K per year voor L5 tot $258K per year voor L9. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $72K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Dell Technologies's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/6/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L5
$69.8K
$67.8K
$0
$2K
L6
$150K
$142K
$5K
$3.2K
L7
$158K
$145K
$7.2K
$5.8K
L8
$252K
$177K
$10K
$64.7K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie


33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.3%
JR 3
Bij Dell Technologies zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)
