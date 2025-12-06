Bedrijvengids
Dell Technologies
Dell Technologies Revenue Operations Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Dell Technologies's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/6/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$120K - $139K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$111K$120K$139K$155K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Dell Technologies zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Revenue Operations bij Dell Technologies ligt op een jaarlijkse totale beloning van $154,700. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Dell Technologies voor de Revenue Operations functie is $110,500.

