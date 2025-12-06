Product Manager vergoeding in United States bij Dell Technologies varieert van $117K per year voor I7 tot $645K per year voor E1. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $230K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Dell Technologies's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/6/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
I7
$117K
$111K
$522
$5.6K
I8
$176K
$163K
$1.4K
$11.7K
I9
$244K
$198K
$16.4K
$29.8K
I10
$317K
$226K
$35.9K
$55.3K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.3%
JR 3
Bij Dell Technologies zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)
