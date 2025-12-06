Bedrijvengids
Dell Technologies
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Hardware Engineer

  • Alle Hardware Engineer Salarissen

Dell Technologies Hardware Engineer Salarissen

Hardware Engineer vergoeding in United States bij Dell Technologies varieert van $101K per year voor L5 tot $238K per year voor L9. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $161K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Dell Technologies's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/6/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Hardware Engineer I
L5
$101K
$95.1K
$0
$5.8K
Hardware Engineer II
L6
$126K
$112K
$7K
$6.7K
Senior Hardware Engineer
L7
$137K
$134K
$0
$3.7K
Principal Engineer
L8
$173K
$160K
$6.8K
$6.6K
Bekijk 1 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Dell Technologies zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Hardware Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Embedded Hardware Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Hardware Engineer bij Dell Technologies in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $332,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Dell Technologies voor de Hardware Engineer functie in United States is $171,639.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Dell Technologies

Gerelateerde Bedrijven

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.