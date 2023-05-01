Dejero Salarissen

Het salarisbereik van Dejero varieert van $80,249 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $106,300 voor een Technical Account Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Dejero . Laatst bijgewerkt: 8/9/2025