Dejero Salarissen

Het salarisbereik van Dejero varieert van $80,249 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $106,300 voor een Technical Account Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Dejero. Laatst bijgewerkt: 8/9/2025

$160K

Projectmanager
$88.8K
Software Engineer
$80.2K
Technical Account Manager
$106K

Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Dejero is Technical Account Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $106,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dejero is $88,819.

