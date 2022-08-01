Datacom Salarissen

Het salarisbereik van Datacom varieert van $39,640 in totale vergoeding per jaar voor een Cyberbeveiligingsanalist in New Zealand aan de onderkant tot $195,975 voor een Solution Architect in Australia aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Datacom . Laatst bijgewerkt: 8/13/2025