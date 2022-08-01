Bedrijvenoverzicht
Datacom
Werk je hier? Claim je bedrijf

Datacom Salarissen

Het salarisbereik van Datacom varieert van $39,640 in totale vergoeding per jaar voor een Cyberbeveiligingsanalist in New Zealand aan de onderkant tot $195,975 voor een Solution Architect in Australia aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Datacom. Laatst bijgewerkt: 8/13/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $51K
Business Analist
$99K
Klantenservice
$50.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Informatietechnoloog (IT)
$95.3K
Projectmanager
$84.2K
Cyberbeveiligingsanalist
$39.6K
Solution Architect
$196K
Technisch Programma Manager
$159K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

Datacom에서 보고된 최고 급여 직무는 솔루션 아키텍트 at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $195,975입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Datacom에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $89,777입니다.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Datacom

Gerelateerde bedrijven

  • SoFi
  • Stripe
  • Microsoft
  • Spotify
  • Facebook
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen