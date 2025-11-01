Bedrijvengids
Databricks
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Human Resources

  • Alle Human Resources Salarissen

Databricks Human Resources Salarissen

Het mediane Human Resources vergoedinspakket in United States bij Databricks bedraagt in totaal $292K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Databricks's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Databricks
Human Resources
San Francisco, CA
Totaal per jaar
$292K
Niveau
hidden
Basissalaris
$184K
Stock (/yr)
$108K
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
5-10 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Databricks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Databricks zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Human Resources aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Human Resources bij Databricks in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $1,075,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Databricks voor de Human Resources functie in United States is $184,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Databricks

Gerelateerde Bedrijven

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen