Databricks
Databricks Klantenservice Salarissen

Het mediane Klantenservice vergoedinspakket in India bij Databricks bedraagt in totaal ₹3.62M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Databricks's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹3.62M
Niveau
L5
Basissalaris
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
11 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Databricks?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Nieuwste Salarisinzendingen
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Databricks zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Klantenservice bij Databricks in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹3,618,448. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Databricks voor de Klantenservice functie in India is ₹3,615,580.

