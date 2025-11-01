Bedrijvengids
De gemiddelde Business Analist totale vergoeding in United States bij Databricks varieert van $111K tot $162K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Databricks's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$128K - $146K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$111K$128K$146K$162K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Databricks zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Business Analist bij Databricks in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $162,250. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Databricks voor de Business Analist functie in United States is $111,375.

Andere Bronnen