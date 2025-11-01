Bedrijvengids
Databricks
Databricks Business Operations Manager Salarissen

Business Operations Manager vergoeding bij Databricks bedraagt $235K per year voor L6. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Databricks's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$196K - $237K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$181K$196K$237K$252K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Databricks zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Business Operations Manager bij Databricks ligt op een jaarlijkse totale beloning van $252,300. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Databricks voor de Business Operations Manager functie is $180,525.

Andere Bronnen