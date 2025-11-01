Business Operations Manager vergoeding bij Databricks bedraagt $235K per year voor L6. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Databricks's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025
Gemiddelde Totaalvergoeding
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Databricks zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)