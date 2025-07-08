DASA Salarissen

DASA's salaris varieert van $7,744 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Assistent in Brazil aan de onderkant tot $100,500 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van DASA . Laatst bijgewerkt: 10/17/2025