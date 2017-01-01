Bedrijvengids
DASA
    • Over

    Dasa is Brazil's largest integrated healthcare network, offering a wide range of services with advanced technology and a focus on personalized care for individuals and families.

    https://dasa.com.br
    Website
    2003
    Oprichtingsjaar
    35,000
    Aantal Werknemers
    $500M-$1B
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

