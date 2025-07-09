Bedrijvengids
Danieli
Danieli Salarissen

Danieli's salaris varieert van $7,874 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Vietnam aan de onderkant tot $58,935 voor een Elektrisch Ingenieur in Italy aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Danieli. Laatst bijgewerkt: 9/8/2025

$160K

Elektrisch Ingenieur
$58.9K
Mechanisch Ingenieur
$10.2K
Software Engineer
$7.9K

Veelgestelde vragen

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Danieli je Elektrisch Ingenieur at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $58,935. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Danieli je $10,200.

Andere Bronnen