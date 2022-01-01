Bedrijvenoverzicht
Danaher
Danaher Salarissen

Het salarisbereik van Danaher varieert van $36,717 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineering Manager in India aan de onderkant tot $218,500 voor een Productmanager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Danaher. Laatst bijgewerkt: 8/12/2025

$160K

Productmanager
Median $219K
Werktuigbouwkundige
Median $115K
Accountant
$217K

Biomedische Ingenieur
$88.3K
Business Analist
$106K
Bedrijfsontwikkeling
$137K
Data Science Manager
$149K
Data Wetenschapper
$195K
Financieel Analist
$151K
Hardware Ingenieur
$64.9K
Personeelszaken
$142K
Informatietechnoloog (IT)
$72K
Marketing
$199K
Optisch Ingenieur
$181K
Product Designer
$141K
Projectmanager
$115K
Verkoop
$78.3K
Software Engineering Manager
$36.7K
Solution Architect
$60.1K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Aandelen type
RSU

Bij Danaher zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (25.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

