Dalet Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Israel bij Dalet bedraagt in totaal ₪212K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Dalet's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Mediaan Pakket
company icon
Dalet
Senior DevOps Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Totaal per jaar
₪212K
Niveau
L3
Basissalaris
₪212K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Jaren bij bedrijf
7 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Dalet?

₪565K

Veelgestelde vragen

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Engineer hos Dalet in Israel ligger på en årlig samlet kompensation på ₪254,232. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Dalet for Software Engineer rollen in Israel er ₪211,860.

