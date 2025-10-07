Full-Stack Software Engineer vergoeding in Waterloo Region bij D2L varieert van CA$94.7K per year voor L2 tot CA$143K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Waterloo Region bedraagt in totaal CA$104K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor D2L's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
