D2L
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Full-Stack Software Engineer

  • Canada

D2L Full-Stack Software Engineer Salarissen in Canada

Full-Stack Software Engineer vergoeding in Canada bij D2L varieert van CA$71.7K per year voor L1 tot CA$143K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Canada bedraagt in totaal CA$97.8K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor D2L's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025

Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L1
Software Developer I(Instapniveau)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Nieuwste Salarisinzendingen
Wat zijn de carrièreniveaus bij D2L?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij D2L in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$143,131. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij D2L voor de Full-Stack Software Engineer functie in Canada is CA$94,137.

