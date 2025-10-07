Bedrijvengids
CyberArk Full-Stack Software Engineer Salarissen

Het mediane Full-Stack Software Engineer vergoedinspakket in Israel bij CyberArk bedraagt in totaal ₪110K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CyberArk's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025

Mediaan Pakket
company icon
CyberArk
Software Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
Totaal per jaar
₪110K
Niveau
Software Engineer
Basissalaris
₪80K
Stock (/yr)
₪30K
Bonus
₪0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
1 Jaar
Wat zijn de carrièreniveaus bij CyberArk?

₪160K

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij CyberArk zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij CyberArk in Israel ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₪179,106. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij CyberArk voor de Full-Stack Software Engineer functie in Israel is ₪103,379.

