CyberArk
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • DevOps Engineer

  • Israel

CyberArk DevOps Engineer Salarissen in Israel

Het mediane DevOps Engineer vergoedinspakket in Israel bij CyberArk bedraagt in totaal ₪203K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CyberArk's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025

Mediaan Pakket
company icon
CyberArk
DevOps Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
Totaal per jaar
₪203K
Niveau
L4
Basissalaris
₪128K
Stock (/yr)
₪66.5K
Bonus
₪9.3K
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij CyberArk?

₪160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij CyberArk zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een DevOps Engineer bij CyberArk in Israel ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₪431,991. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij CyberArk voor de DevOps Engineer functie in Israel is ₪174,715.

