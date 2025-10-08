Quality Assurance (QA) Software Engineer vergoeding in United States bij CVS Health varieert van $105K per year voor L1 tot $135K per year voor L3. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $111K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CVS Health's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L1
$105K
$101K
$5K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$135K
$127K
$0
$8.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
