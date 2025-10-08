Full-Stack Software Engineer vergoeding in New York City Area bij CVS Health varieert van $122K per year voor L1 tot $138K per year voor L3. Het mediane yearse vergoedinspakket in New York City Area bedraagt in totaal $140K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CVS Health's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
