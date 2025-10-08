Full-Stack Software Engineer vergoeding in Greater Dallas Area bij CVS Health bedraagt $107K per year voor L1. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Dallas Area bedraagt in totaal $100K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CVS Health's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L1
$107K
$105K
$0
$2.3K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
