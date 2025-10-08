Full-Stack Software Engineer vergoeding in United States bij CVS Health varieert van $113K per year voor L1 tot $153K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $131K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CVS Health's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L1
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
$153K
$133K
$0
$20K
L4
$153K
$134K
$0
$18.7K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***