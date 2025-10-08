Backend Software Engineer vergoeding in United States bij CVS Health varieert van $112K per year voor L1 tot $197K per year voor L5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $121K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CVS Health's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
