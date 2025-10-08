Health Informatics vergoeding in United States bij CVS Health varieert van $137K per year voor Data Scientist tot $286K per year voor Lead Director. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $164K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CVS Health's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
