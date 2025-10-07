Bedrijvengids
Cvent Full-Stack Software Engineer Salarissen in United States

Full-Stack Software Engineer vergoeding in United States bij Cvent varieert van $105K per year voor Software Engineer I tot $163K per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $114K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cvent's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025

Gemiddelde Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Software Engineer I
(Instapniveau)
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Bekijk 1 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij Cvent in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $166,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Cvent voor de Full-Stack Software Engineer functie in United States is $114,000.

