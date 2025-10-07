Full-Stack Software Engineer vergoeding in United States bij Cvent varieert van $105K per year voor Software Engineer I tot $163K per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $114K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cvent's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
