Full-Stack Software Engineer vergoeding in Northern Virginia Washington DC bij Cvent varieert van $106K per year voor Software Engineer I tot $157K per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Northern Virginia Washington DC bedraagt in totaal $108K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cvent's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
