Backend Software Engineer vergoeding in United States bij Cvent varieert van $108K per year voor Software Engineer I tot $147K per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $111K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cvent's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Software Engineer I
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
Geen salarissen gevonden
