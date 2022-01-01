Bedrijvenoverzicht
Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield Salarissen

Het salarisbereik van Cushman & Wakefield varieert van $16,850 in totale vergoeding per jaar voor een Bedrijfsontwikkeling aan de onderkant tot $278,600 voor een Verkoop aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Cushman & Wakefield. Laatst bijgewerkt: 8/24/2025

$160K

Accountant
Median $60K
Financieel Analist
Median $87.2K
Projectmanager
Median $80K

Business Analist
$27.5K
Bedrijfsontwikkeling
$16.8K
Data Analist
$75.2K
Data Wetenschapper
$118K
Juridisch
$239K
Marketing
$92K
Werktuigbouw-, Elektrotechniek- en Pijpleiding Ingenieur
$128K
Vastgoedmanager
$122K
Verkoop
$279K
Software Engineer
$186K
Technisch Programma Manager
$143K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Cushman & Wakefield is Verkoop at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $278,600. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Cushman & Wakefield is $104,819.

