Cubic Telecom Full-Stack Software Engineer Salarissen

Het mediane Full-Stack Software Engineer vergoedinspakket in Ireland bij Cubic Telecom bedraagt in totaal €57K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cubic Telecom's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025

Mediaan Pakket
company icon
Cubic Telecom
Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
Totaal per jaar
€57K
Niveau
L1
Basissalaris
€57K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Cubic Telecom?

€142K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij Cubic Telecom in Ireland ligt op een jaarlijkse totale beloning van €88,863. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Cubic Telecom voor de Full-Stack Software Engineer functie in Ireland is €56,972.

