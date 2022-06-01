Critical Mass Salarissen

Bedrijvengids
Critical Mass
Critical Mass's salaris varieert van $20,895 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in Costa Rica aan de onderkant tot $167,160 voor een Recruiter in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Critical Mass. Laatst bijgewerkt: 9/3/2025

$160K

Software Engineer
Median $50.8K
Marketing
Median $68K
Product Designer
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Business Analist
$44.1K
Data Science Manager
$162K
Data Scientist
$20.9K
Recruiter
$167K
Software Engineering Manager
$87.4K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Critical Mass is Recruiter at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $167,160. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Critical Mass is $68,717.

