Criteo Salarissen

Criteo's salaris varieert van $44,704 in totale vergoeding per jaar voor een Project Manager in Spain aan de onderkant tot $686,000 voor een Business Development in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Criteo. Laatst bijgewerkt: 9/3/2025

$160K

Software Engineer
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Site Reliability Engineer

Research Scientist

AI Researcher

Data Scientist
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Product Manager
Median $92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Sales
Median $139K
Business Development
$686K
Customer Service
$57.6K
Customer Success
$76.4K
Data Analist
$56.2K
Human Resources
$203K
Informatietechnoloog (IT)
$96.2K
Management Consultant
$92.5K
Marketing
$182K
Programma Manager
$170K
Project Manager
$44.7K
Software Engineering Manager
$159K
Solution Architect
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Technisch Programma Manager
$116K
De best betaalde functie gerapporteerd bij Criteo is Business Development at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $686,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Criteo is $94,505.

